VIDEO, Il ricordo di Terim per 'Ciccio' Rialti

L'ex allenatore della Fiorentina Fatih Terim ha voluto ricordato Alessandro Rialti attraverso un bellissimo video postato sul proprio account ufficiale Instagram. Un video commovente in tributo ad un amico che non c'è più, fatto in occasione dell'ultima volta che l'ex allenatore della Fiorentina era venuto a Firenze e si era ritrovato in un ristorante con alcuni ex viola e alcuni giornalisti. Fatih Terim lo ha voluto ricordare così intorno alle ore 18. Qui sotto il video.