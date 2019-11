VICEPRES. PALERMO, Volevo Pepito Rossi ma...

Il vice-presidente del Palermo Tony Di Piazza intervistato da TgS Studio Sport ha parlato dopo la sconfitta contro il Savoia: "Abbiamo un progetto triennale che vogliamo portare a termine. Se poi fra tre anni saremo in A i fondi per andare avanti si troveranno, ho già alcuni contatti con persone che sarebbero interessate a entrare nel progetto. Sogno di mercato? Mi sarebbe piaciuto portare Giuseppe Rossi, un italo-americano come me, ma lui ha altre ambizioni. Tournèe in America? Ci stiamo lavorando, è una promessa che è stata fatta alla squadra. Se dovessimo vincere il campionato ci impegneremo per farla”.