Verso Fiorentina-Napoli, il club ai tifosi: "Arrivate in anticipo per evitare code"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 21:40News
di Redazione FV

Domani sera la Fiorentina torna a giocare al Franchi dopo quattro gare, tra campionato e Conference, lontano da Firenze. La società viola, visti gli oltre 21mila biglietti venduti, raccomanda ai tifosi di arrivare per tempo, per evitare code e disagi alla prima in casa:  "ACF Fiorentina, in vista della gara contro il Napoli, in programma domani, sabato 13 settmbre, alle 20:45, invita i propri tifosi a presentarsi con il dovuto anticipo ai varchi di ingresso allo Stadio Artemio Franchi, al fine di evitare code e rallentamenti in fase di accesso all’impianto.

Il Club informa, inoltre, che sono previste aree di sosta per motocicli in Largo Gennarelli, all’interno dell’area di parcheggio, e nel tratto in direzione di Viale Malta. Vi aspettiamo al Franchi".