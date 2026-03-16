Verso Fiorentina-Inter, l'Inter perde un altro pezzo: out Mkhitaryan

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Fiorentina-Inter, gara della trentesima giornata in programma domenica 22 marzo al Franchi, sarà un incrocio decisivo anche per i nerazzurri. Reduci dalla sconfitta nel derby col Milan e dal pari al veleno contro l'Atalanta, gli uomini di Christian Chivu, a +8 dal Milan secondo che ieri ha perso in casa della Lazio, vogliorno riprendere la marcia verso lo Scudetto. Per farlo, sperano di recuperare Lautaro Martinez, out da più di tre settimane. Ma, molto probabilmente, non potranno contare su Henrikh Mkhitaryan. L'armeno si è infortunato nella sfida di sabato contro l'Atalanta e dovrebbe saltare la trasferta di Firenze. Questo il bollettino medico pubblicato oggi dal club nerazzurro:

"Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni".