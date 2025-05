Verso Fiorentina-Betis: un colombiano fermato per un alterco coi tifosi spagnoli

vedi letture

Il Corriere Fiorentino riporta una notizia che riguarda l'attesa di Fiorentina-Real Betis e il luogo dove nella tarda mattinata si sono ritrovati i tifosi degli andalusi. Un colombiano è stato bloccato all’interno di un pub in piazza Duomo dalla polizia. Nel locale, dove ci sono almeno 150 tifosi spagnoli, le volanti sono arrivate perché chiamate dai proprietari: il giovane avrebbe cominciato a discutere senza motivo con i clienti spagnoli.

Come scrive il Corriere Fiorentino, l'uomo è stato fermato dopo aver fatto resistenza ed essersi rifiutato di dare la carta d’identità. A quel punto, con non poche difficoltà, è stato bloccato: ora è negli uffici della Scientifica dove viene fotosegnalato. Già dalle 13 i tifosi spagnoli - oltre 1100 - sono a giro per la città in attesa della partita di stasera. In queste ore si stanno aspettando i duecento tifosi iberici, considerati pericolosi da un punto di vista dell’ordine pubblico, che stanno arrivando in città.