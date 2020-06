VERONA-CAGLIARI, Hellas ok 2-1: super Amrabat

Finisce 2-1 per il Verona il secondo recupero della 25a giornata di A che i gialloblù hanno disputato al Bentegodi contro il Cagliari. Succede tutto nel primo tempo con la squadra di Juric che passa in vantaggio già al 14’ con Di Carmine, bravo a sfruttare un cross dalla sinistra e a mettere in rete di testa. Passano pochi minuti e al 26’ ancora Di Carmine fa 2-0 con una splendida conclusione da fuori area che fa secco Cragno. Poco dopo rosso diretto (molto generoso) a Borini ed Hellas in 10 che inizia a soffrire, al punto tale che al 43’ arriva il gol di Simeone che riapre i giochi: 2-1. Nella ripresa succede poco se non il rosso a Cigarini che riequilibra le forze in campo. Grande partita di Amrabat, apparso tra i più in forma della squadra di Juric sia in fase di recupero palla che di impostazine gioco: una buona notizia in vista del suo passaggio in viola tra poco più di due mesi.