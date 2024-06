VERA, Il ds del Corinthians: "Lasciato fuori per prudenza"

Si è giocata ieri la partita di campionato brasiliano tra Corinthians e San Paolo, terminata 2-2 e che ha fatto storcere il naso ai padroni di casa per l’esclusione dai convocati di Fausto Vera, centrocampista argentino al centro del mercato e accostato recentemente ad Atlético Mineiro, Fiorentina e Boca Juniors. A tal proposito ha parlato dell’esclusione il ds Fabinho Soldado: “C’è una situazione con Fausto. Abbiamo pensato che fosse prudente, ho parlato con l'allenatore e abbiamo pensato che fosse prudente lasciarlo fuori da questa partita. Questa settimana è importante per noi per definire e comprendere meglio la questione di Fausto”.

Secondo quanto riferito dal sito brasiliano GloboEsporte, l'Atelico Minierio avrebbe presentato un'offerta di 4 milioni di dollari per l'80% del cartellino e sarebbe in vantaggio sulle altre squadre. In tal caso si spiegherebbe anche l’esclusione dall’ultima gara, poiché sarebbe stata la sua settima presenza nel Brasileirão, e - secondo il regolamento brasiliano - non avrebbe potuto militare per un’altra squadra del massimo campionato locale.