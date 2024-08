VENEZIA, Scelto il sostituto di Tessmann: vuole N. Caviglia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Venezia ha individuato in Nicolussi Caviglia della Juventus il sostituto per Tanner Tessmann, sempre ad un passo dalla Fiorentina e comunque giocatore che saluterà la laguna in estate. Come spiega TuttoVeneziaSport, il centrocampista classe 2000 è l'obiettivo numero uno ma non è affatto facile perché la Juventus chiede tra i 7 e i 10 milioni. Nonostante questo, gli arancioneroverdi proveranno comunque un nuovo assalto nei prossimi giorni.