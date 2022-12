VENERATO, Amrabat? Se parte occhio alla pista Demme

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di calciomercato, ha parlato oggi del futuro di Diego Demme, come legato a quello di Amrabat: “Può darsi che il futuro di Demme dipenda da Amrabat. In questo momento non è corretto parlare di una trattativa tra Fiorentina e Napoli, ma qualora i viola dovessero cedere il calciatore, sul quale c’è il forte interesse del Liverpool, allora si aprirebbe la pista Demme".

Prosegue: "Italiano non vorrebbe privarsi del calciatore e anche Commisso non vorrebbe cedere il marocchino, ma davanti ad un’offerta irrinunciabile potrebbe vacillare. Sono stati monitorati diversi profili per sostituire Sofyan e tra questi c’è Diego. Già a luglio ci fu un colloquio per il calciatore".