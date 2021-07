VELOSO, Addio di Juric? Ognuno ha il suo pensiero

Intervenuto in conferenza stampa, il capitano del Verona, Miguel Veloso, ha parlato così dell'addio di Ivan Juric, nuovo allenatore del Torino in passato seguito anche dalla Fiorentina: "Addio di Juric? Ognuno ha il suo pensiero. Ivan ha fatto i suoi e ha deciso quello che ha deciso. Non serve pensarci, noi dobbiamo concentrarci e aiutare il nuovo mister, che ha le sue idee. Dobbiamo iniziare a capirle bene. Qua la nostra forza è il gruppo, è come se fosse la nostra seconda famiglia. Tocca a chi è qui da più tempo aiutare i nuovi e il mister".