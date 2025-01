VANOLI, La gara di Firenze ci ha dato grande autostima

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Cagliari, il tecnico del Torino Paolo Vanoli è tornato anche sul pareggio raccolto contro la Fiorentina: "Questa squadra è da un mese che mentalità e atteggiamento diversi: nella prima parte ci sono stati tanti cambiamenti, non era facile trovare la giusta ma l'abbiamo trovata. La gara di Firenze ci ha dato autostima, in 10 per più di un'ora recuperando contro una grande squadra. E oggi è la ciliegina sulla torta della nostra crescita. Ci sono cose da migliorare, ma ci meritiamo la vittoria perché era da tanto che la cercavamo".

Mercato? "Sono stato chiaro: dobbiamo sostituire Zapata. Ho chiesto un giocatore, basta. Nient'altro. Penso di essere stato chiaro, anche perché Zapata non rientra in questa stagione"