Il Como "dimentica" la Fiorentina con un pari a San Siro: 1-1 col Milan

Il Como "dimentica" la Fiorentina con un pari a San Siro: 1-1 col Milan
Il Como dopo la sconfitta contro la Fiorentina si rialza con un pareggio strappato a San Siro contro il Milan. A sbloccare la gara era stato Nico Paz nel primo tempo, sfruttando un errore enorme di Maignan che gli aveva regalato palla. Gli ha risposto nel secondo tempo Leao, con il punteggio finale di 1-1.