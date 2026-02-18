Colantuono esalta Palladino: "Ha un futuro importante, è tra più interessanti"

Stefano Colantuono, intervenuto a Radio Tutto Napoli, ha esaltato Raffaele Palladino, giudicando così l'ex allenatore della Fiorentina oggi all'Atalanta: “È uno degli allenatori emergenti più interessanti. È preparato, sta facendo un lavoro evidente e ha migliorato il trend dell’Atalanta. È un tecnico di prospettiva, con un futuro importante davanti”.

Sul tema infortuni ha aggiunto: “Così tanti tutti insieme come al Napoli capitano raramente, ma il calendario oggi è micidiale. Si gioca molto e ci si allena meno, la prevenzione diventa complicata. Non c’è una causa unica: contano fattori fisici, mentali e lo stress di partite sempre decisive. Parlare solo di preparazione dura è riduttivo, anche perché il Napoli ha uno staff di altissimo livello”.