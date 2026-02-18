Andata dei playoff di Champions: le formazioni ufficiali di Bodo/Glimt-Inter

Andata dei playoff di Champions: le formazioni ufficiali di Bodo/Glimt-Inter
Dopo Juventus e Atalanta, entrambe sconfitte ieri nella gara di andata in trasferta, stasera toccherà all'Inter affrontare l'andata dei playoff di Champions per accedere agli ottavi. Alle 21 infatti sul sintetico dell’Aspmyra Stadio in Norvegia si giocherà Bodo/Glimt-Inter. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori:

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge
Allenatore: Knutsen

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito
Allenatore: Chivu.