Vanoli festeggia sui social: "Bravi ragazzi. Avanti così"

© foto di Federico De Luca 2025
In seguito alla vittoria conseguita nei minuti finali grazie alla rete del neoentrato Kean, Paolo Vanoli ha voluto esprimere tutta la propria felicità per i tre punti ottenuti anche su Instagram con un post, accompagnato da alcune foto e un messaggio semplice, ma significativo, che testimonia l'importanza del successo raggiunto: "Bravi ragazzi.

Avanti così!"