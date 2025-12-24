Su Mandragora non c'è preoccupazione, secondo La Nazione a Parma sarà in campo

La Fiorentina passerà le feste a lavoro al Viola Park per preparare la sfida di sabato contro il Parma al Tardini. Poco spazio per festeggiare il Natale, dunque, e una serie di sedute propedeutiche in vista di una partita da vincere a ogni costo. Vanoli dovrà fare a meno dell’infortunato Pablo Marí e dello squalificato Ranieri. In difesa sono due le opzioni di Vanoli per completare la difesa a quattro, dove sicuramente troveranno posto Dodo, Comuzzo (non preoccupa il taglio alla testa) e Pongracic.

A sinistra la maglia che lascerà libera Ranieri se la contendono Viti e Fortini. Per il resto dovrebbe essere confermata la Fiorentina che ha battuto l’Udinese. Il condizionale è d’obbligo per le condizioni di Mandragora, uscito per un problemino fisico domenica scorsa. Intorno al centrocampo non c’è mai stata grande preoccupazione e alla fine dovrebbe scendere in campo anche al Tardini. A riportarlo è La Nazione.