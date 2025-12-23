Allo sport 344 mln, cresce ancora il tennis e il calcio resta al primo posto
(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Il CdA di Sport e Salute ha deliberato l'assegnazione dei contributi per il 2026: sono 344,4 i milioni distribuiti agli organismi sportivi. La Federcalcio resta al primo posto con un contributo di poco superiore ai 35 milioni, confermando le cifre dell'anno passato. Continua a crescere il tennis con la FITP che è la quarta federazione più pagata con oltre 16 mln (+2 mln rispetto al 2025, prendendo il massimale in questa tornata). Secondo e terzo posto rispettivamente per nuoto (18.620.135 mln) e pallavolo (17.864.540), entrambe in crescita come l'atletica con una cifra vicina ai 15 milioni. Crescono anche vela, rugby, skate e surf. (ANSA).
