Valcareggi: "Dodo, Fagioli e Gud sono delle pippe. Vanoli lo capisca"
Il noto procuratore e tifoso viola, Furio Valcareggi, si è così espresso sulla Fiorentina: "All'inizio tutti davano 7,5 o 8 al mercato della Fiorentina, ma i voti si danno dopo l'esame e non prima. I viola sono fortemente indiziati per finire in B, giocano male e hanno sfortuna. Ci sono tre giocatori come Dodo, Fagioli e Gudmundsson che giocano male da un anno: vanno tolti, non devono più scendere in campo. Sono tre pippe.
Vanoli? Deve sistemare la difesa e non prendere gol. Mi sembra che nella rosa ci siano due gruppi ben divisi, e questo non va bene. Il tecnico non riesce a staccarsi dai nomi, ed è la sua rovina. Il Viola Park? Un centro sportivo che alla fine non serve a nulla, siamo messi male”.
Cronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una rispostadi Angelo Giorgetti
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Tommaso LoretoNon è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
