Valcareggi: "Dodo, Fagioli e Gud sono delle pippe. Vanoli lo capisca"

Il noto procuratore e tifoso viola, Furio Valcareggi, si è così espresso sulla Fiorentina: "All'inizio tutti davano 7,5 o 8 al mercato della Fiorentina, ma i voti si danno dopo l'esame e non prima. I viola sono fortemente indiziati per finire in B, giocano male e hanno sfortuna. Ci sono tre giocatori come Dodo, Fagioli e Gudmundsson che giocano male da un anno: vanno tolti, non devono più scendere in campo. Sono tre pippe.

Vanoli? Deve sistemare la difesa e non prendere gol. Mi sembra che nella rosa ci siano due gruppi ben divisi, e questo non va bene. Il tecnico non riesce a staccarsi dai nomi, ed è la sua rovina. Il Viola Park? Un centro sportivo che alla fine non serve a nulla, siamo messi male”.