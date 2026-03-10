Torino, scritte contro Cairo al cimitero: "Mamma e papà ti aspettano qui al più presto"

Prosegue il clima di forte contestazione in casa Torino contro il presidente Urbano Cairo. Nei luoghi d’origine del patron granata sono comparse scritte offensive e minacciose su muri, asfalto e cartelli stradali.

Secondo quanto riportato da La Stampa, l’episodio più grave riguarda una frase comparsa all’ingresso del cimitero di Masio, dove con una bomboletta spray è stato fatto riferimento ai genitori di Cairo: “Mamma e papà Cairo ti aspettano qui al più presto”. In altri messaggi gli è stata persino augurata la morte: “Pagherai tutto, pagherai caro”. Il sindaco Giovanni Airaudo ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri, mentre Urbano Cairo ha espresso dispiacere e si è offerto di pagare le spese per ripulire le zone imbrattate.