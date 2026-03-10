Borghi: "A Firenze situazione irrisolvibile. Salvezza? Una condanna che durerà fino alla fine"

Stefano Borghi, giornalista di Sky Sport, sul suo canale Youtube ha commentato la domenica di Serie A, analizzando anche la partita che ha visto protagoniste la Fiorentina di Vanoli contro il Parma di Cuesta, match terminato sul punteggio di 0-0. Queste le sue parole: "La Fiorentina non riesce a tirare la testa del tutto fuori dalla lotta salvezza. Lo 0-0 col Parma permette di fare un passo in avanti, ma lo è più per i ducali che per i viola. La squadra di Cuesta di sta sempre più costruendo la propria tranquillità a volte anche con questi passaggi poco illustri sul piano del gioco.

C'è da dire però che di passaggi illustri ne ha già fatti in precedenza. La Fiorentina, invece, continua a rimanere in quel limbo che la porta anche ad essere fischiata e ad avere dei pesi. Credo sia una situazione irrisolvibile. La Fiorentina avrebbe tutte le qualità per salvarsi ma credo che dovrà fare i conti con questa condanna fino all'ultima giornata".