Juventus, ottimismo sul rinnovo di Vlahovic: apertura importante del giocatore

La Juventus sta lavorando sottotraccia per provare a ricucire definitivamente il rapporto con il Dusan Vlahovic. I contatti con l'entourage dell'ex attaccante della Fiorentina sono ripresi e il primo confronto tra le parti, avvenuto alcune settimane fa, è servito per chiarire posizioni e ristabilire fiducia reciproca. I bianconeri, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, hanno apprezzato la professionalità e la serietà dimostrate da Vlahovic nella prima parte della stagione.

La trattativa per il rinnovo proseguirà a fari spenti, visto che ancora va trovata l'intesa economica con Ristic, ma adesso rispetto a inizio stagione si percepisce ottimismo. L'apertura dello stesso giocatore è significativa, visto che sta trattando, a differenza del passato, con i bianconeri anziché con altre società.