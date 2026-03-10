Juventus, ottimismo sul rinnovo di Vlahovic: apertura importante del giocatore
La Juventus sta lavorando sottotraccia per provare a ricucire definitivamente il rapporto con il Dusan Vlahovic. I contatti con l'entourage dell'ex attaccante della Fiorentina sono ripresi e il primo confronto tra le parti, avvenuto alcune settimane fa, è servito per chiarire posizioni e ristabilire fiducia reciproca. I bianconeri, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, hanno apprezzato la professionalità e la serietà dimostrate da Vlahovic nella prima parte della stagione.
La trattativa per il rinnovo proseguirà a fari spenti, visto che ancora va trovata l'intesa economica con Ristic, ma adesso rispetto a inizio stagione si percepisce ottimismo. L'apertura dello stesso giocatore è significativa, visto che sta trattando, a differenza del passato, con i bianconeri anziché con altre società.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati