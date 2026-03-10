Lazio, spunta uno striscione contro Lotito: "Infanghi il suo nome, deridi la sua gente. La Lazio è di chi la difende"

Oggi alle 16:15News
di Redazione FV

Nonostante la vittoria ottenuta nel posticipo della 28° giornata di campionato contro il Sassuolo, non si sono placate le proteste dei tifosi della Lazio contro il proprio presidente Claudio Lotito. Come si può vedere dal portale LaLazioSiamoNoi.it, lungo la strada statale Pontina, che collega Roma a Terracina, stamattina è comparso infatti uno striscione polemico nei confronti del numero uno biancoceleste, esposto su un ponte sopra la carreggiata. Questo il messaggio rivolto alla società: "Infanghi il suo nome, deridi la sua gente...

la Lazio appartiene a chi la difende". Un nuovo segnale del clima di contestazione che da tempo accompagna il rapporto tra una parte della tifoseria e la dirigenza biancoceleste.