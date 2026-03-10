Corvino: "Con la Cremonese una vittoria per giocarci la salvezza fino alla fine"

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss commentando la vittoria dei giallorossi contro la Cremonese, prossima avversaria in campionato della Fiorentina: “Con la Cremonese era una gara che vale più delle altre in quanto era uno scontro diretto. Siamo contenti per la prestazione e per la vittoria che ci permette di giocarcela fino alla fine per la salvezza. Tutti parlano dell’episodio finale di domenica, ma nessuno parla del fallo fischiato che non ha permesso a Cheddira di involarsi in porta.

Per tutti gli analisti non era fallo. Da quella punizione, poi è arrivato l’episodio discusso per la Cremonese”.