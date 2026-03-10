Napoli, c'è lesione per Vergara: salta anche il playoff con l'Italia

vedi letture

Arrivano brutte notizie in casa Napoli per Antonio Conte. L'infortunio al piede rimediato lo scorso venerdì da Antonio Vergara è più serio del previsto, e questo ovviamente incide anche in chiave nazionale, con l'esterno partenopeo che era tra i possibili convocati di Gattuso per il playoff contro l'Irlanda del Nord e che invece stando anche a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com sarà costretto a saltare anche quell'impegno.

Questo il report sull'infortunio pubblicato dal Napoli sul proprio sito: "Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".