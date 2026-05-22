Stadio, nuove spese da sostenere per le aree limitrofe: la situazione

Stadio, nuove spese da sostenere per le aree limitrofe: la situazioneFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 14:17News
di Redazione FV

Secondo La Nazione i lavori di restyling del Franchi si arricchiscono di un nuovo e costoso capitolo legato alla gestione delle aree esterne all’impianto. Per evitare il blocco delle attività garantendo la funzionalità dello stadio, si è resa necessaria una radicale e urgente riprogettazione delle zone limitrofe che prevede una spesa di almeno 19 milioni di euro suddivisa in tre fasi cronologiche. Queste fasi risultano attualmente prive di finanziamento e non rientrano nei 265 milioni di euro già stanziati per lo stadio.

Il programma definitivo prevede la realizzazione di un parcheggio interrato da 150 posti (dal costo di 6 milioni), una nuova piscina coperta (5,6 milioni) e l'ampliamento del giardino 'Niccolò Galli'.