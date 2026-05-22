Stadio, nuove spese da sostenere per le aree limitrofe: la situazione
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Secondo La Nazione i lavori di restyling del Franchi si arricchiscono di un nuovo e costoso capitolo legato alla gestione delle aree esterne all’impianto. Per evitare il blocco delle attività garantendo la funzionalità dello stadio, si è resa necessaria una radicale e urgente riprogettazione delle zone limitrofe che prevede una spesa di almeno 19 milioni di euro suddivisa in tre fasi cronologiche. Queste fasi risultano attualmente prive di finanziamento e non rientrano nei 265 milioni di euro già stanziati per lo stadio.
Il programma definitivo prevede la realizzazione di un parcheggio interrato da 150 posti (dal costo di 6 milioni), una nuova piscina coperta (5,6 milioni) e l'ampliamento del giardino 'Niccolò Galli'.
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