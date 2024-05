VAKOUFTSIS, Viola una delle squadre più belle d'Italia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Manca sempre meno alla sfida tra la Fiorentina e l'Olympiacos, a proposito della finale l'ex viola Giorgios Vakouftsis ha parlato così a Bnsport: "Mercoledì sera sarà un occasione importante per i viola, la Fiorentina vuole far crescere ancora di più la propria storia. La viola è una delle squadre più belle di Italia, ha una sua cultura e un suo livello speciale. I tifosi viola sono davvero eccezionali. L'Olympiacos, invece, per vincere dovrà raggiungere il massimo della prestazione.