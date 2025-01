VAGNATI, Scambio Kouame-Sanabria? Vedremo...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha parlato così a DAZN a pochi istanti dal fischio d'inizio della partita contro il Torino: "Il pari nel derby ci ha dato una spinta, volevamo vincere per dare una gioia ai nostri tifosi. La gioia è per come abbiamo interpretato la gara, oggi è un'altra partita contro una squadra importante. Dobbiamo dimostrato di stare bene, nonostante le assenze".

Sullo scambio Kouame-Sanabria? "Se ne parla tanto, il mercato è lungo vedremo cosa accadrà".

Su Beto? "La perdita di Duvan non è stata facile da digerire, non è facile un giocatore che possa sostituirlo. Stiamo valutando, anche col mister, per cercare di migliorare la squadra",