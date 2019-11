UNDER 21, Campo allagato a Catania: inizio alle 21

Posticipato il calcio d'inizio di Italia-Armenia, stessa sfida vista ieri sera al Barbera - e sempre in terra siciliana visto che si gioca a Catania - ma in chiave giovanile, visto che è sfida valevole per le Qualificazioni all'Europeo Under-21. In campo, dei due giocatori della Fiorentina presenti, c'era Ranieri e non Sottil, ma l'incontro è stato per il momento posticipato di orario dall'arbitro Stephanie Frappart, visto il forte maltempo che rendeva il campo del Massimino impraticabile.