Social Una domenica in famiglia per Gosens: allenamento a tema carnevale

Dopo la vittoria ottenuta ieri dalla Fiorentina in casa del Como per 1-2, ma che lo ha visto per 90' in minuti in panchina, Robin Gosens si è concesso una corsetta in famiglia per le strade di Firenze. L'esterno viola, nelle sue storie Instagram, ha infatti postato due storie, una delle quali riporta la scritta “Run di Carnevale”, che lo ritraggono con un vestito speciale in compagnia della moglie Rabea, del loro cane e del loro figlio in passeggino. La scelta del classe 1994 è ricaduta su un vestito da coccinella, con la compagna, invece, che ha optato per un vestito da sole.

Di seguito il contenuto delle storie postate da Robin Gosens sul proprio profilo Instagram: