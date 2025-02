Un divertente Napoli-Udinese finisce 1-1: apre McTominay, risponde Ekkelenkamp

Altro pareggio per il Napoli, che contro l'Udinese non va oltre l'1-1. Primo tempo molto divertente quello del Maradona, con tante occasioni per ambo le squadre. A sbloccarla è il centrocampista scozzese Scott McTominay con un colpo di testa che beffa Sava. la reazione ospite, però, non tarda ad arrivare e dopo soli tre minuti arriva il pareggio di Ekkelenkamp con un gran tiro dalla distanza, Nella ripresa il Napoli alza la propria pressione ma la difesa friulana è bravissima a difendere il risultato grazie ad una super prestazione di Bijol e Solet.