ULIVIERI, Superlega? Follia dettata dalla disperazione

Renzo Ulivieri è netto sulla SupeLega. "E' una follia, dettata dalla disperazione di questi club messi insieme". Il presidente dell'Assoallenatori entra a gamba tesa e ai taccuini di Tuttomercatoweb.com dice: "Nel calcio ci sono in gioco sentimenti popolari non solo gli interessi di Juve, Inter, Milan. l'Inter e il Milan sono guidate da proprietà straniere ma la Juve ha un italiano al comando e dovrebbe sapere come funziona nel nostro paese. Evidentemente sono scelte dettate disperazione. Peraltro in un momento come questo in cui si avverte disaffezione in seguito al covid e con tante persone in difficoltà si fanno discorsi di questo genere, da un'ottica ottusa".

Rischiano di finire i sogni del calcio?

"Il sogno e le belle storie non sono quelle dei grandi ma quelle del Livorno, del Pisa del Fucecchio. Alle categorie inferiori è già stato inferto un colpo notevole e ne ha risentito mondo professionistico della C, ora si cerca un colpo ma loro non si rendono conto delle conseguenze, il loro modo di pensare e ottuso".

Si guardai ai conti...

"Ripeto, ci sono sentimenti, passioni, emozioni: Loro si mettono a sedere e con la matematica pensano di risolvere i problemi del mondo. E' uno uno stato di follia e mi fanno un po' pena"