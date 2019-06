UFFICIALE, Massara è il nuovo ds del Milan

EX VIOLA GIGLI, IL CLASSE '96 VICINO AL PISA IN SERIE B La Serie B guarda con attenzione Nicolò Gigli, difensore e capitano del Rieti che in questa stagione si è messo in luce con 33 presenze totali condite da 1 gol e 1 assist. Classe '96 prodotto del settore giovanile della Fiorentina e con un passato a... La Serie B guarda con attenzione Nicolò Gigli, difensore e capitano del Rieti che in questa stagione si è messo in luce con 33 presenze totali condite da 1 gol e 1 assist. Classe '96 prodotto del settore giovanile della Fiorentina e con un passato a... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 Giugno 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi