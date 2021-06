UFFICIALE, Il Parma annuncia il ritorno di Buffon

Gianluigi Buffon torna ufficialmente a difendere la porta del Parma vent'anni dopo. Lo ha comunicato la società ducale mediante i suoi profili social, con una didascalia in cui si legge "Superman Returns". Di seguito il tweet contenente l'annuncio.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🟡@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX