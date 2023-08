UFFICIALE, Il Liverpool ha preso Endo a centrocampo

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Liverpool trova il suo rinforzo in mediana. Il club inglese ha annunciato in questi minuti l'acquisto di Wataru Endo, proveniente dallo Stoccarda. Un'entrata che sembra precludere l'arrivo di Sofyan Amrabat, visto che in questa sessione estiva i reds hanno acquistato, oltre al giapponese, anche Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai.

"Long-term contract" si legge circa l'accordo trovato tra il giapponese e i reds. 30 anni, Endo vanta 50 presenze con la nazionale giapponese. Indosserà la maglia numero 3. Il giocatore ha rilasciato le prime dichiarazioni al sito ufficiale: "Sono felicissimo di unirmi a un grande club come il Liverpool. È sempre stato un sogno giocare in Premier League e in uno dei più grandi club al mondo. È un sogno che diventa realtà".