UFFICIALE, Borna Sosa è un nuovo giocatore del Torino

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - Il Torino ha il nuovo esterno sinistro: il club granata ha ufficializzato l'arrivo di Borna Sosa. Il difensore croato arriva dall'Ajax, in prestito, con opzione per l'acquisto a titolo definitivo. Il tecnico Paolo Vanoli avrà quindi a disposizione un nuovo laterale mancino, il ventiseienne è pronto a iniziare l'avventura in granata. Il diritto di riscatto in favore del club di Urbano Cairo è stato fissato per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Sosa, nato a Zagabria il 21 gennaio 1998, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Dinamo Zagabria, formazione con cui ha esordito nel calcio professionistico a 17 anni: per lui quattro stagioni con 41 presenze, compresa una gara di Champions League, e la conquista di tre titoli di Croazia e due Coppe di Croazia.

Nel 2018 si è trasferito in Germania, allo Stoccarda dove, in cinque stagioni, ha disputato 115 partite, segnato 5 reti e servito 35 assist. Lo scorso anno è stato acquistato dall'Ajax, formazione con la quale ha preso parte anche all'Europa League e alla Conference League. Sosa vanta anche 21 presenze e un gol con la nazionale della Croazia. (ANSA).