Serie A, l’ultima giornata regala sorprese: la classifica finale

È terminata una stagione di Serie A ricca di emozioni, con verdetti che si sono decisi solo negli ultimi minuti, dopo la certezza già acquisita del Napoli campione. Per quanto riguarda la qualificazione in Champions League, insieme al Napoli accederanno anche Inter, Atalanta e Juventus. I bianconeri, con una vittoria faticosa contro il Venezia, sono riusciti a difendere il quarto posto, superando la Roma che, nonostante il successo sul Torino, si è fermata quinta a un solo punto di distanza.

A sorpresa, l’ultimo posto utile per l’Europa è andato alla Fiorentina, che ha ottenuto una vittoria in rimonta in trasferta contro l’Udinese, superando così la Lazio. I biancocelesti hanno invece perso in casa contro un Lecce molto combattivo, che ha conquistato un successo fondamentale.

Questa vittoria ha permesso al Lecce di raggiungere una salvezza difficile, chiudendo il campionato a 34 punti insieme al Parma, che ha ribaltato il risultato contro l’Atalanta. Retrocedono in Serie B oltre al Monza, Empoli e Venezia, sconfitti rispettivamente da Verona e Juventus.



LA CLASSIFICA FINALE:

Napoli 82 (Champions League)

Inter 81 (Champions League)

Atalanta 75 (Champions League)

Juventus 70 (Champions League)

Roma 69 (Europa League)

Fiorentina 65 (Conference League)

Lazio 65

Milan 63

Bologna 62 (Europa League tramite Coppa Italia)

Como 49

Torino 44

Udinese 44

Genoa 43

Verona 37

Cagliari 36

Parma 36

Lecce 34

Empoli 31 (Retrocessa)

Venezia 29 (Retrocessa)

Monza 18 (Retrocessa)