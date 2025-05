Succede di tutto in A. Il Lecce batte la Lazio, Venezia ed Empoli in B: i risultati

Un ultimo turno di Serie A che ha regalato qualche grande sorpresa. In particolare il Lecce, che è riuscito incredibilmente a portare a casa 3 punti dalla trasferta dell'Olimpico contro la Lazio grazie a un gol di Coulibaly: l'1-0 dei salentini significa permanenza in A e anche che la Lazio perde la possibilità di partecipare alla prossima Conference League. Al fischio finale del match lo stadio ha ricoperto di fischi la squadra di Baroni, sorpassata al fotofinish dalla Fiorentina, vittoriosa 3-2 a Udine. Sugli altri campi, a nulla è servita l'ampia vittoria della Roma con il Torino. Nonostante il 2-0 dei giallorossi, la contemporanea vittoria della Juventus sul campo del Venezia manda in B i lagunari e in Champions i bianconeri. Decide la sfida una rete su rigore di Locatelli nel secondo tempo. L'Atalanta perde in casa con il Parma 3-2. Dramma infine a Empoli, dove i toscani perdono in casa 2-1 con l'Hellas Verona e dicono dunque addio alla Serie A.

Lazio-Lecce 0-1 (Coulubaly 43')

Udinese-Fiorentina 2-3 (Lucca 26', Fagioli 46', Comuzzo 57', Kabasele 61', Kean 82')

Torino-Roma 0-2 (Paredes 18', Saelemaekers 53')

Venezia-Juventus 2-3 (Fila 2', Yildiz 25', Kolo Muani 31', Haps 55', Locatelli 73')

Empoli-Hellas Verona 1-2 (Serdar 4', Fazzini 43', Bradaric 69')

Atalanta-Parma 2-3 (Maldini 32', 33', Hainaut 49', Ondreijka 71', 91'