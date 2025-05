Lo Spezia vola in finale playoff: battuto il Catanzaro, ora c’è la Cremonese per la promozione

Lo Spezia conquista la finale dei playoff di Serie B e si prepara a sfidare la Cremonese per un posto in Serie A. Dopo il successo per 2-0 ottenuto all’andata in Calabria, la squadra ligure ha superato anche il ritorno contro il Catanzaro, vincendo 2-1. Cassandro aveva aperto le marcature al 31’ per gli ospiti, ma Aurelio ha ristabilito la parità cinque minuti dopo. Nella ripresa, al 16’, Wisniewski ha firmato il gol decisivo che ha permesso allo Spezia di festeggiare la qualificazione alla finale.