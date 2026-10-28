Pisacane: "Con Nzola e Fadera abbiamo trovato due nuovi acquisti"

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, è ha commentato la sconfitta per 4-2 rimediata ieri contro la Roma, soffermandosi anche sulle prestazioni dei suoi giocatori, tra cui l’ex attaccante della Fiorentina M’Bala Nzola. Nonostante il risultato negativo, l’allenatore rossoblù ha individuato alcuni aspetti positivi da cui ripartire in vista dei prossimi impegni di campionato: "Nel calcio alla fine bisogna vincere, ma dipende da come si vuole fare. Cerco di adattarmi alle caratteristiche che ho e metto la squadra nelle condizioni di avere un’idea", ha dichiarato, sottolineando l’importanza di trovare un’identità di gioco in base alle qualità dei calciatori a disposizione.

Nzola e Fadera valgono due nuovi acquisti

Il tecnico ha poi evidenziato la necessità di affrontare le partite con un atteggiamento diverso rispetto a quanto accaduto in precedenza: "La squadra non deve perdere come a Monza". Tra gli aspetti positivi della sfida contro i giallorossi, Pisacane ha sottolineato anche l’inserimento di Nzola e Fadera: "Abbiamo trovato due nuovi acquisti". Infine, l’allenatore del Cagliari ha espresso soddisfazione per il ritorno di Trepy, un’altra nota positiva emersa dalla gara dell’Olimpico. Nonostante il ko, Pisacane prova dunque a guardare avanti, concentrandosi sulle indicazioni emerse dalla partita e sulle risorse a disposizione per migliorare il rendimento della formazione rossoblù.