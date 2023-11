UEFA, Multa al Cukaricki per razzismo durante gara coi viola

Si è espresso così il Giudice Sportivo dopo la gara tra Cukaricki e Fiorentina in quel di Leskovac. Dal settore W2 dello stadio Gradski stadion Dubočica si erano levate urla all'indirizzo di Ndiaye, attaccante del Cukaricki, che ha avvertito l'arbitro. Protagonista dell'episodio un tifoso serbo, poi allontanato dall'impianto. In queste ore è arrivata la decisione della UEFA:

“Multare l'FK Čukarički per 5.000 euro e ordinare la chiusura parziale dello stadio Gradski stadion Dubočica (settore W2) durante la prossima partita di competizione UEFA in cui l'FK Čukarički giocherà come squadra ospitante (contro il Ferencvaros ndr), per il comportamento razzista dei suoi tifosi”.