UEFA, cambia lo statuto: dal 2026/2027 sparirà la sconfitta a tavolino come sanzione
Arrivano novità per le competizioni europee. Con il nuovo statuto dell’UEFA, che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2026, verrà, infatti, eliminata la sconfitta a tavolino dalle possibili sanzioni nei confronti dei club impegnati nelle coppe. In particolare, è sparito il riferimento alla sconfitta a tavolino dall’elenco dell’articolo 53, che riporta al primo comma le “Misure disciplinari contro le federazioni affiliate e i club”.
E nello specifico: a) un avvertimento, b) un richiamo, c) un’ammenda, d) l’annullamento del risultato di una partita, e) l’ordine di ripetere una partita, f) la deduzione di punti, g) la disputa di partite a porte chiuse, h) la chiusura totale o parziale dello stadio, i) la disputa di una partita in un Paese terzo, j) la trattenuta dei ricavi derivanti da una competizione UEFA, k) il divieto di registrare nuovi giocatori nelle competizioni UEFA, l) una restrizione sul numero di giocatori che un club può registrare per la partecipazione alle competizioni UEFA, m) la squalifica da competizioni in corso e/o l’esclusione da competizioni future, n) la revoca di un titolo o di un premio, o) la revoca di una licenza. Ulteriori misure disciplinari, si legge nel secondo comma, possono essere definite nei regolamenti adottati dal Comitato Esecutivo.
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