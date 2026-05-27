Italia U21, il ct Nunziata ne chiama 23 per l'Albania: per i viola il solo Fortini
Carmine Nunziata, commissario tecnico dell'Italia Under 20, siederà sulla panchina dell'Under 21 per l'amichevole contro l'Albania, visto che Silvio Baldini sarà in Nazionale maggiore.
Per il match in programma l'8 giugno a Fontanafredda a partire dalle 18.15, sono stati convocati 23 calciatori, di seguito l'elenco completo:
Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Lapo Siviero (Torino), Lorenzo Torriani (Milan);
Difensori: Wisdom Amey (Pianese), Adam Bakoune (Monza), Gabriele Calvani (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli), Giacomo Stabile (Bari);
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Aaron Ciammaglichella (Juve Stabia), Leonardo Colombo (Monza), Mattia Mannini (Juve Stabia), Fabio Rispoli (Catanzaro), Kevin Zeroli (Juve Stabia);
Attaccanti: Gabriele Alesi (Catanzaro), Matteo Lavelli (Inter), Alvin Okoro (Juve Stabia), Simone Pafundi (Sampdoria), Emanuele Rao (Bari), Dominic Vavassori (Atalanta).
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