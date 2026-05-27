Ufficiale

L'Atalanta cambia DS: addio a Tony D'Amico. Ora spazio a Giuntoli

L'Atalanta cambia DS: addio a Tony D'Amico. Ora spazio a Giuntoli
Oggi alle 16:39News
di Redazione FV

Ufficiale: Tony D'Amico non è più il direttore sportivo dell'Atalanta. Dopo 4 anni, la Dea saluta il proprio DS. Vicino l'ingresso, al suo posto, di Cristiano Giuntoli, già a Bergamo in queste ore. Di seguito la nota ufficiale del club bergamasco: "Grazie Tony D'Amico. Club e direttore si salutano con reciproca gratitudine.

Dopo quattro intense stagioni vissute insieme, le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del Direttore Sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca, ma anche tutta Atalanta BC, ringraziano sentitamente il Direttore Tony D’Amico e gli augurano il meglio per il futuro".