Biasin: "Viola, stagione stregata. Paratici ha dato ordine: ora riporti il club in alto"

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All'interno del suo classico editoriale del mercoledì su TMW, il noto giornalista Fabrizio Biasin, firma di Libero, ha commentato squadra per squadra il campionato che hanno portato a termine le venti formazioni di Serie A. Ecco le sue considerazioni a proposito della Fiorentina: "Una stagione che sembrava stregata e svoltata grazie al cambio in corsa dietro alla scrivania. Paratici ha ridato ordine e sicurezza a un gruppo terrorizzato. Toccherà a lui riportare i viola nelle zone più nobili della classifica, ha l’esperienza, le capacità e le risorse sufficienti per riuscirci. Arriva Grosso".