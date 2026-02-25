Piccoli a Sky: "In spogliatoio si respira un'altra aria. Ma non è ancora finita"

Dopo aver parlato oggi in conferenza stampa, l'attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli ha risposto anche alle domande di Sky Sport facendo un punto sul momento suo e della squadra viola, alla vigilia della partita di Conference League contro lo Jagiellonia: "Le tre vittorie consecutive ci hanno dato fiducia, morale ed energia positiva. Adesso nello spogliatoio si respira tutt'altra aria. Bisogna continuare così. Abbiamo messo fuori il muso da una situazione difficile, ma non è ancora finita.

Servirà aumentare ulteriormente il ritmo e fare più vittorie possibili. Io cerco di farmi trovare sempre pronto. Il dovere dell'attaccante è segnare e se non ci riesce, fare reparto e aiutare i compagni. Mi sento sempre più parte della Fiorentina, dopo un periodo di ambientamento iniziale. Sto facendo prestazioni che fanno parte del mio repertorio. L'anno scorso ho fatto tante partite importanti e voglio replicarle anche a Firenze".