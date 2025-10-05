Udinese e Cagliari non vanno oltre l'1-1: un gol per tempo, a Borrelli risponde Kabasele
Udinese e Cagliari non riescono a superarsi, nel lunch match valido per la 6^ giornata di Serie A. Finisce 1-1 con le due squadre dimostrano di essere in salute, ma anche che possono migliorare in fatto di concretezza sotto porta. Deve rammaricarsi soprattutto la formazione di Runjaic, che all'ultimo ha avuto una doppia occasione per vincerla, prima sui piedi di Davis e poi a porta vuota non è riuscito a segnare il neo entrato Bayo.
