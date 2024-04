UDINESE, Cioffi a rischio. Semplici o Strama come sostituti

Fonte: Niccolò Ceccarini

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb sarebbero ore decisive per quanto riguarda il futuro di Gabriele Cioffi sulla panchina dell'Udinese. La sconfitta patita ieri sera al Bentegodi nello scontro diretto contro l'Hellas Verona ha fatto precipitare a tre punti da Empoli e scaligeri, e adesso il Sassuolo e il Frosinone distano rispettivamente uno e due punti, con una gara in meno. Per questo motivo la dirigenza dei bianconeri starebbe pensando di sollevare il tecnico fiorentino dall'incarico. In caso di esonero i due nomi in pole sono Leonardo Semplici o Andrea Stramaccioni.