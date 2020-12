UDI-ATA, Slitta di 30': rischio rinvio per il campo

Sopralluogo alla Dacia Arena, e partita tra Udinese e Atalanta (prossima avversaria della Fiorentina) a rischio, visto che ci sono alcune zone del campo in cui il pallone non rimbalza. Il direttore di gara Fabio Maresca e i due capitani Toloi e De Paul hanno effettuato il sopralluogo per capire quali sono le condizioni del campo, ma c'è il rischio rinvio. Aspetteranno 30' minuti per capire se la situazione migliorerà altrimenti ci sarà il rinvio.