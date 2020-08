UCL, Tracollo storico del Barça: il Bayern vince 8-2

Umiliazione clamorosa per il Barcellona che esce dalla Champions League ai quarti di finale perdendo per 8-2 contro il Bayern Monaco. Avvio di gara combattuto con i bavaresi che passano con Thomas Muller al 4', ma vengono immediatamente ripresi al 7' dall'autogol di David Alaba. Da qui in poi non c'è più partita e i tedeschi dilagano tornando in vantaggio con Ivan Perisic al 21', triplicando le marcature con Serge Gnabry al 27' e chiudendo definitivamente i conti al 31' con Thomas Muller. In avvio di ripresa sussulto d'orgoglio blaugrana con Luis Suarez che al 57' accorcia le distanze, ma la squadra di Hans-Dieter Flick non ha pietà e ne fa altri quattro con Joshua Kimmich al 63', con Robert Lewandowski all'82' e poi con la doppietta dell'ex Philippe Coutinho all'85' e all'89'.