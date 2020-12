UCL, Per la Juve il Porto, va peggio a Lazio e Atalanta

Ufficiali gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League e per le tre italiane il sorteggio è agro-dolce: va tutto sommato bene alla Juventus, che forte del suo primo posto nel girone dalla seconda fascia pesca il Porto; non poteva forse andare peggio per la Lazio di Inzaghi, che si troverà di fronte i campioni in carica del Bayern Monaco, tra le favorite anche per questa edizione; anche per l'Atalanta, partita come i biancocelesti dalla seconda fascia, l'impegno pare proibitivo: gli orobici se la vedranno contro il Real Madrid di Zinedine Zidane, il club più titolato a livello europeo. I match d'andata sono previsti per il 16-17 e il 23-24 febbraio, quelli di ritorno il 9-10 e il 16-17 marzo. Atalanta e Lazio giocheranno la prima gara in casa, la Juve inizierà invece in trasferta. Ecco il quadro completo degli accoppiamenti:

Borussia Mönchengladbach-Manchester City

Lazio-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Chelsea

Red Bull Lipsia-Liverpool

Porto-Juventus

Barcellona-Paris Saint-Germain

Siviglia-Borussia Dortmund

Atalanta-Real Madrid